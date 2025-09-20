Invita Teletón a participar en carrera con causa

En el marco del Boteo Teletón 2025, que busca recaudar fondos para la benéfica institución, Julio César Gómez Roblero, terapeuta físico del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Chiapas (CRIT Chiapas), invitó a la ciudadanía a una carrera con causa el próximo 4 de octubre a las siete de la mañana en las instalaciones del parque Caña Hueca.

La carrera de cinco kilómetros en Tuxtla Gutiérrez es totalmente inclusiva y busca sumar esfuerzos de la ciudadanía hacia el CRIT Chiapas; en ese marco se ofrecerá también información sobre las discapacidades.

Donativo

Estas acciones representan un donativo personal de 300 pesos, que incluye un kit completo con playera, medallas e hidratación.

Con esto buscan generar conciencia sobre la importancia de construir una cultura de inclusión y participación conjunta.

El registro e inscripciones puede realizarse mediante un código QR o en las propias instalaciones del CRIT, enviando el comprobante de inscripción a los números 992 103 79 14, 961 693 46 35, 961 178 44 32

El día 3 de octubre de 9 am a 6 pm se entregarán los kits a las personas inscritas en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Chiapas.