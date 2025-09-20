Invita Unicach al cuarto ciclo de conferencias

El director del Centro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Luis Felipe Martínez Gordillo, invitó a la sociedad civil a participar en el Cuarto Ciclo de Conferencias: Retos para el Acceso Abierto a la Información y Documentación.

Este evento se realizará los días 22, 23 y 24 de septiembre en dos sedes: Auditorio José Ruiz García del CUID Campus y el Auditorio de Rectoría de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Estas actividades también se podrán seguir por las redes sociales de la universidad y buscan posicionar el acceso a la información y documentación como un derecho humano básico, pero además como una herramienta para el desarrollo de Chiapas.

Proyectos

En este contexto destaca el proyecto para la creación de la Hemeroteca Digital de Chiapas, así como la firma de convenio entre la Unicach y la Fonoteca Nacional.

Además, se presentarán proyectos, archivos e investigaciones en materia, para finalmente tener un cierre con un conversatorio denominado: “Lo dijo Rosario”, en alusión a la poetisa chiapaneca, donde se prevé un performance de teatro, música, fotos y comida estilo comiteco, con intervención virtual de Gabriel Guerra, hijo de Rosario Castellanos.