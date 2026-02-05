Invita Unich a congreso de antropología en SCLC

El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de los Altos de Chiapas, la Universidad de Salamanca, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), convocaron al XXX Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica, titulado: Construyendo paz desde el ekil kuxlejal: antropología para un mundo equilibrado.

La Unich informó que los trabajos se realizarán en San Cristóbal de Las Casas los días 4, 5 y 6 de marzo próximo.

Agregó que los ejes temáticos serán: Cosmovisiones, ritualidades y buen vivir; territorios, culturas y autonomías; diversidad lingüística, saberes comunitarios y patrimonios bioculturales; alfabetización y justicia epistémica, y etnografía crítica y desafíos interculturales para la transformación social.

La casa de estudios hizo un llamado a participar a la comunidad científica internacional, nacional y local, así como a académicos e Investigadores, estudiantes, integrantes de la sociedad civil y demás personas interesadas en el diálogo multidisciplinario de vanguardia.