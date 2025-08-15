Invita Yamil Melgar a disfrutar la Feria de San Agustín

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, invitó a toda la población a visitar y ser parte de la tradicional Feria de San Agustín 2025, un evento emblemático que promueve la convivencia familiar y el rescate de las tradiciones que nos identifican como tapachultecos.

En entrevista dio a conocer que con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), realizan recorridos de vigilancia de manera permanente.

Horario

“Invitamos a la población a que asista a este importante evento, la feria estará abierta todos los días en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche y permanecerá hasta el 31 de agosto ofreciendo actividades para todas las edades”, agregó.

Yamil Melgar invitó a todos los ciudadanos a recorrer cada espacio, a disfrutar de la gastronomía, los espectáculos y sobre todo, a vivir la calidez de un evento que es ejemplo de unidad, alegría y convivencia armónica.

Mensaje

“Recordemos que las ferias, en su esencia, son más que simples eventos comerciales o de entretenimiento; son espacios donde se manifiestan la cultura y las tradiciones”, concluyó.