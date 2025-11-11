Invitan a 6a edición, Donatón Navideña

Con el invierno acercándose y ante las necesidades crecientes en albergues locales, la activista Mar Rodas anunció la sexta edición de la “Donatón Navideña”, una campaña de recolección de ropa para adolescentes, adultos mayores y bebés en situación de vulnerabilidad.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, espacio que busca visibilizar y reactivar como parte de la campaña.

“En casa guardamos ropa que ya no usamos, pensando que quizá la volveremos a ponernos, pero es momento de hacer limpieza y ayudar a quienes realmente lo necesitan”, expresó Rodas, quien destacó que esta iniciativa nació hace seis años tras inspirarse en una acción solidaria que vio en redes sociales.

“Penetrando la Oscuridad”

Las donaciones de los últimos cinco años se han destinado al albergue “Penetrando la Oscuridad”, ubicado en libramiento Sur, que en la actualidad alberga a 25 jóvenes.

La activista explicó que, además de distribuir la ropa entre los residentes, una parte se vende para obtener recursos que permitan comprar víveres y cubrir necesidades básicas.

El año pasado, la campaña logró recolectar alrededor de tres mil 500 piezas de ropa, equivalentes a 600 kilogramos, gracias a la participación comunitaria. Entre las prendas más solicitadas se encuentran suéteres, pantalones y blusas, esenciales para enfrentar el frío en esta temporada.

Doble propósito: solidaridad y rescate cultural

Rodas eligió el Museo de la Ciudad como sede para promover su reactivación. “Queremos visibilizar este bello edificio que, desafortunadamente, estuvo cerrado por muchos años.

“Necesitamos manos, escobas, trapeadores y jabón para devolverle su esplendor”, comentó, haciendo un llamado a sumarse también en la limpieza y mantenimiento del recinto.

La campaña acepta donaciones en especie, mas no económicas, y requiere voluntarios para clasificar las prendas por género, edad y tipo de usuario.

Cita para donar

La “Donatón Navideña” se realizará el domingo 24 de noviembre, de 09:00 a 13:00 horas, en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los interesados en participar o coordinar donaciones pueden contactar a Mar Rodas al teléfono 961-236-49-38.

“Estas donaciones cambian vidas. Para muchos, recibir una prenda en buen estado es como encontrar un tesoro”, finalizó la activista, recordando que su labor es independiente y surge como un esfuerzo ciudadano para responder a problemáticas sociales en Chiapas.