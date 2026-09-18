Invitan a activación por la revitalización del Sabinal

Como parte del proyecto de revitalización integral del río Sabinal, se realizará una segunda activación para la plantación de un nuevo microsantuario de sabino en las inmediaciones del puente del Conejo en la Vía Pacificada, por lo que invitan a las familias tuxtlecas a sumarse.

Karla Mancilla, directora de la asociación Suelo Vivo Chiapas, comentó que la actividad se realizará este sábado 19 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana. Será una activación ciudadana de educación ambiental y sensibilización dirigida a las infancias para integrarse como guardianes del proyecto.

Recordó que el pasado 31 de julio se implementaron tres microsantuarios del sabino, aplicando la técnica Miyawaki, bajo un enfoque de restauración de suelos específico para las necesidades del sabino, con el acompañamiento de otras especies nativas.

El objetivo central de este proyecto es repoblar el cauce del río de árboles de sabino, ya que, con base en un estudio que realizaron, muchos se están perdiendo y no se están regenerando, lo que impacta a nivel ambiental.

Proyecto

Para este sábado realizarán una mini pajareada (observación de aves), la siembra del santuario de sabino, cuentacuentos y otras sorpresas; todo está pensado para la niñez, para que acudan con sus papás y mamás, coordinado por organizaciones miembros del proyecto de revitalización.

“La idea es que las familias enteras se involucren en el proyecto, que conozcan más de la situación del sabino en el río y cómo pueden apoyar a esta causa como ciudadanos”. Ya participan más de 43 organizaciones, instituciones gubernamentales y empresas.