Invitan a actividades en el Museo de la Ciudad

Febrero 15 del 2026
La Asociación Pro Museo de la Ciudad invita a la ciudadanía a participar en actividades de pintura y mejora a la infraestructura física del emblemático inmueble.

Estas acciones se realizarán el domingo 15 de febrero de 9 am a 12 pm en las instalaciones del Museo de la Ciudad, en la avenida Central esquina con la segunda Poniente.

Herramientas

El trabajo será encabezado por la Brigada de Infraestructura que invita a la ciudadanía a traer sus herramientas, cincel o marro.

También se aceptan donativos para la limpieza de libros de la Brigada de Cultura: Alcohol, microfibra, cubrebocas y guantes desechables.

Estas acciones buscan tener al Museo en buenas condiciones para su reapertura oficial.

