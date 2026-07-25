Invitan a actividades en el Planetario

Este sábado 25 de julio a partir de las cinco de la tarde, el Planetario Tuxtla realizará un evento que busca entrelazar la oferta de conocimiento con el esparcimiento integral, incluyendo a mascotas.

Se trata de una jornada lúdica promovida para recorrer las instalaciones del Planetario, disfrutar de proyecciones en el Domo 360, conocer emprendimientos locales y compartir una tarde llena de actividades.

Día Mundial del Perro

Esta actividad se realiza en el marco del Día Mundial del Perro, para celebrar “Huellitas Espaciales”, un evento familiar que une el amor por los animales con la divulgación científica, promoviendo el cuidado responsable y respeto por todos los seres vivos.

Como parte de esta gran celebración, se invita a que los caninos lleguen con su mejor disfraz, ya que habrá dinámicas, concursos, sorpresas y premios para reconocer la creatividad y entusiasmo de las familias participantes.

Requisitos

“Porque amar a los animales también implica responsabilidad”, exhortaron a las y los asistentes a contribuir para que esta experiencia sea segura y agradable para todos: llevar bolsitas para recoger los desechos de sus mascotas, agua para mantenerlas hidratadas, algún premio o snack que les ayude a permanecer tranquilas y, en todo momento, utilizar correa para garantizar su bienestar y el de los asistentes.

La entrada será gratuita. Más que una celebración, “Huellitas Espaciales” busca fortalecer la conciencia sobre el cuidado responsable de los animales y recordar que la ciencia, empatía y respeto pueden caminar juntos para construir una mejor sociedad.