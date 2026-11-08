Invitan a aprovechar Campaña de Cirugías de Cataratas 2026

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Chiapas), en coordinación con el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública, puso en marcha la Campaña de Cirugías de Cataratas 2026, que contempla favorecer a 550 personas en un primer momento.

El proyecto busca acercar servicios médicos especializados y mejorar la calidad de vida de la población, de toda la geografía estatal, con la participación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), en las sedes de Tapachula, Tonalá, Palenque y Pichucalco, pero podría abrirse a otras regiones.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso gratuito a cirugías de cataratas y brindar atención a quienes requieren de este procedimiento para mejorar su salud visual.

Se explicó que la importancia de acercar estos servicios a la población, reside en que representa una oportunidad para recuperar independencia, desenvolverse con mayor seguridad y realizar sus actividades cotidianas en mejores condiciones.

Por ello, el DIF Chiapas llamó a la población interesada en ser beneficiada que busquen informes en las delegaciones, como en el DIF Estatal o del Isstech.

La cirugía de cataratas es el único tratamiento eficaz para eliminarlas, es una intervención ambulatoria, generalmente indolora bajo anestesia local, la cual dura entre 15 y 30 minutos por ojo.