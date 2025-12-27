Invitan a aprovechar descuentos en pago predial

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez invita a la ciudadanía a pagar su Predial 2026 y aprovechar los descuentos vigentes. En enero el 20 % de descuento, 10 % en febrero, 5 % en marzo; y el 50 %, de enero a marzo, a adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados.

Realiza tus pagos en sucursales bancarias como Banorte, BBVA, Banamex y HSBC. En línea a través de la página: Tuxtla.gob.mx; en “tuxtla digital” en las aplicaciones de IOS y Android; o vía WhatsApp 961 848 93 91.

Oficinas

Asimismo, en las oficinas centrales ubicadas en avenida Central, entre 2ª y 3ª Oriente, colonia Centro, de lunes a viernes de 07:00 a 17:00, sábados 8:00 a 13:00 horas. O en sucursales de plaza Crystal, oficinas de Smapa en Real del Bosque, Ayuntamiento de Tuxtla o en las delegaciones Terán, Patria Nueva y Plan de Ayala.