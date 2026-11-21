Si no lo usas, dónalo; “Tu Ropa Ayuda” es una iniciativa de Mar Rodas que busca recolectar prendas usada en buen estado para donarla a personas que más lo necesitan. Se realizará el 28 de noviembre, en el Museo de la Ciudad, de nueve de la mañana a ocho de la noche.

En conferencia prensa, comentó que es el séptimo año que realiza esa campaña. Este año trabajará con Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal para que se encarguen de proporcionarla directamente a las personas, ya sea en albergues u otros puntos.

Donativos

Se recibirá cualquier tipo de ropa, principalmente para el frío, suéteres, abrigos, pants, pantalones, playeras, para todas las edades, desde bebés, niños, adultos, tercera edad, de cualquier talla; siempre y cuando se encuentre en buen estado.

Este año también estará recibiendo zapatos y juguetes, estos no deben ser de baterías. Remarcó que no pertenece a ninguna asociación, partido político o institución de gobierno.

Esta iniciativa nace hace más de 10 años, cuando viendo redes sociales se dio cuenta que adultos mayores pusieron un perchero en la vía pública con suéteres para las personas que lo necesitaran, entonces pensó en replicarlo.

Aunque la primera vez no recibió tantas donaciones, su iniciativa fue seguir haciendo esta campaña, que cada año ha ido creciendo, recibiendo más y más personas dispuestas ayudar. El año pasado recibió una gran cantidad de ropa.

Invitación

Reiteró el exhorto a la población para sumarse a esta tarea, no tirar el ropa a la basura, ya que también esta genera un impacto ambiental. La ropa desechada genera más de 92 millones de toneladas de residuos textiles al año a nivel global, y la gran mayoría termina en vertederos o incinerada, contaminando suelos, agua y aire.