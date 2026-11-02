Invitan a celebrar las tradiciones con prevención

El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, invita a la población a celebrar las tradiciones con prevención, siguiendo las recomendaciones para evitar accidentes durante la colocación de altares y las visitas a los panteones.

Para el uso seguro de veladoras, la dependencia recomienda colocarlas en vaso, sobre un plato de cerámica o metal con agua y en una superficie firme, lejos de papel picado, cortinas, plásticos y arreglos florales. También pide mantener cerillos y encendedores fuera del alcance de niñas y niños, vigilar las veladoras y apagarlas antes de dormir, salir de casa o retirarse del lugar.

Exhorto

Durante las visitas a los cementerios, se exhorta a tomar agua, protegerse del sol con gorra, sombrero o sombrilla y lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Asimismo, se recomienda evitar aglomeraciones y seguir las indicaciones del personal de los panteones.

Para evitar criaderos de mosquitos, se invita a utilizar arena húmeda en lugar de agua en los floreros y preferir flores plantadas en tierra o arreglos que no acumulen agua. Los residuos deben depositarse en los contenedores y los pasillos deben permanecer libres.

Protección Civil Municipal también llama a evitar la pirotecnia y mantener a los animales de compañía alejados de los altares para impedir que derriben las veladoras. Además, recuerda que no se debe ingresar a los panteones con bebidas alcohólicas, drogas, armas u objetos punzocortantes.

Finalmente, el Ayuntamiento solicita reportar cualquier situación de riesgo al personal del panteón o a Protección Civil Municipal. Con la participación de todas y todos, podemos honrar la memoria de nuestros seres queridos y celebrar nuestras tradiciones con prevención.