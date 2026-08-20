Invitan a comprar local para el regreso a clases 2026-2027

A 11 días del regreso a clases para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, hizo un llamado a la ciudadanía para realizar las compras de regreso a clases en establecimientos locales, con el objetivo de fortalecer la economía de la entidad y generar empleos y bienestar.

El presidente de la cámara, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, destacó que esta temporada representa una oportunidad para las empresas formalmente establecidas, por lo que invitó a las familias a acudir a papelerías, zapaterías y negocios locales.

Indicó que además de calidad y atención personalizada, contribuyen al desarrollo económico de la ciudad y el estado.

Expectativa

Señaló que existe un gran optimismo entre los empresarios, ya que aproximadamente el 50 por ciento de los comercios ofrecerá descuentos que van desde el 10 hasta el 50 por ciento en productos y servicios para este regreso a clases.

Durante la entrevista, se solicitó a los medios de comunicación apoyar en la difusión del mensaje de consumo responsable y local, y se recordó que la mayoría de las empresas afiliadas tienen años de trayectoria en el sector.

Por su parte, el director de la oficina de la Defensa del Consumidor de la zona sureste de la Procuraduría Federal del Consumidor, Abraham Ulloa Pérez, informó que la dependencia participará en las actividades programadas en Tuxtla Gutiérrez, de manera similar a lo realizado en Comitán, donde se instaló un festival de regreso a clases con stands de proveedores.

Explicó que la Profeco enviará personal de verificación para colocar preciadores y asegurar que los consumidores conozcan el costo real de los productos escolares promocionados en dichos eventos.