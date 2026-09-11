Invitan a concurso de Artesanías Fray Bartolomé

Más de 824 mil pesos en premios se repartirán entre artesanos que resulten ganadores del XLII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de Las Casas.

Los resultados se darán a conocer el 26 de octubre, la premiación será el 12 de noviembre y se ofrecerá una exposición con los premiados en San Cristóbal de Las Casas del 12 al 30 de noviembre.

La bolsa es de 68 premios, superando el monto de 824 mil pesos repartidos entre los primeros, segundos, terceros lugares y cinco menciones honoríficas.

Más de 824 mil pesos en premios se repartirán entre artesanos que resulten ganadores del XLII Concurso Estatal de Artesanías Fray Bartolomé de Las Casas.

Destaca la inclusión del reconocimiento a la técnica del Petet, originaria de Carranza, la cual fue utilizada en una ropa utilizada por la cantante Lila Downs en la inauguración del reciente Mundial de Futbol.

Las categorías abiertas son: textil, alfarería, fibras vegetales, tallas de madera, lacas, máscaras, laudería, metalistería y pirograbado, informó la directora del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, Marisol Urbina.

Acompañada de personal de logística, ofreció informes mediante una conferencia de prensa donde dijeron: “Esta convocatoria busca ser incluyente y atender a los artesanos de la totalidad de la geografía estatal”.