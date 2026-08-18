Invitan a concurso de fotografía sobre zona sur

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) emitió la convocatoria al primer concurso de fotografía de flora, fauna y vida cotidiana en la zona sur de San Cristóbal, con el objetivo de realizar un registro fotográfico a través de la mirada de los habitantes.

Las imágenes seleccionadas serán parte de una exposición pública, mientras que las fotografías ganadores se publicarán en un boletín editado por la misma institución académica.

Según la convocatoria, podrán participar personas de cualquier género y edad, acotando que los menores de 18 años tendrán que presentar una carta de autorización por parte de su tutor.

CEl concurso contempla tres categorías: flora, fauna y gente del sur. Las imágenes pueden ser actuales o representar el cambio histórico que ha padecido la zona. Señalan que, aunque se permiten ajustes básicos de luz, color y encuadre, no se permitirán fotomontajes o elementos añadidos.

Las personas interesadas deberán enviar el material al correo indicado en la convocatoria, detallando título de la fotografía, descripción, el tipo de cámara con el que fue tomada y punto aproximado dónde fue tomado.

Las imágenes deberán estar en formato JPG o JPEG, entre 2000 y 3000 píxeles por el lado más largo y con un peso máximo de 15 MB.