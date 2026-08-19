Invitan a Congreso de Oncología

Del 19 al 22 de agosto Tuxtla Gutiérrez será sede del 8.º Congreso Híbrido SOMOS Chiapas 2026, organizado por la Sociedad Oncológica Multidisciplinaria de la Seguridad Social, un encuentro que reunirá a 51 profesores nacionales e internacionales para compartir conocimiento y algunos de los avances más relevantes en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Además de su programa científico de muy alta calidad, la Sociedad Oncológica Multidisciplinaria de la Seguridad Social (Somos) tiene un importante componente educativo y social: alrededor del 80 % de sus participantes asisten mediante algún esquema de beca que cubre inscripción y alimentación, principalmente para estudiantes de medicina y médicos residentes.

Diagnóstico

También es gran interés que la comunidad de médicos generales de Chiapas conozca y participe en el curso gratuito “El primer contacto cuenta: del síntoma a la referencia oportuna en cáncer”, que les prepara para diagnosticar y referir a tiempo desde el primer y segundo nivel de atención.

Por ello, invitaron a estudiantes, médicos y profesionales de la salud a participar y acudir a los trabajos desde el miércoles 19 de agosto, a las 19 horas, en salones Uno, Dos y Tres del Hotel Marriot.

Se abordarán temas de interés como detección oportuna del cáncer, nuevos tratamientos, inmunoterapia, medicina de precisión y cirugía robótica.