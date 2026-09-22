Invitan a conversatorio Gira por La Vida

En el contexto de la visita que una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizará a la Ciudad de México en diciembre, el Espacio de Conciencia y Memoria invitó al conversatorio titulado Gira por la Vida, capítulo México: Encuentro con madres buscadoras.

De acuerdo con la invitación difundida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la reunión está programada para el 2 de octubre en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci)-Universidad de la Tierra, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

Según la invitación, está prevista la participación de la comisión sexta zapatista, de madres buscadoras, Carla Zamora Lomelí, Luis Hernández Navarro, Pedro Faro Navarro y Bárbara Zamora López.

La coordinación del conversatorio está a cargo de Dora Roblero, directora del Frayba, que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López.

Un día después está programada en ese mismo espacio una sesión informativa sobre el viaje que realizará una delegación del EZLN a la capital del país, con la participación de grupos, colectivos, colectivas, movimientos y organizaciones adherentes a la Sexta y a la Declaración por la Vida, y personas honestas y de buen corazón.

La llegada de quienes participarán está programada para el viernes 2 de octubre y la sesión informativa se llevará a cabo el 3 y 4 del mismo mes.