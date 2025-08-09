Invitan a crear proyectos culturales comunitarios

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) realizará el evento “Artistas para continuar con la paz y prevención del delito”, una iniciativa que tiene como motor la transformación social y herramientas para la construcción de paz; invitando a artistas, creadores, intérpretes, gestores culturales, grupos y colectivos a presentar proyectos de intervención en colonias, barrios y ejidos de alta marginación del municipio.

Convocatoria

La iniciativa busca reconocer a los artistas como agentes de cambio capaces de incidir positivamente en sus comunidades.

Para ello se seleccionarán tres proyectos que recibirán hasta 12 mil pesos cada uno para su ejecución durante septiembre de 2025.

Los proyectos deberán incluir al menos dos actividades principales: una presentación artística o cultural y un taller o acción de transmisión directa con la comunidad, en disciplinas que pueden ir desde la danza, teatro y música, hasta literatura, artes visuales o narración oral.

El enfoque deberá promover el diálogo, la cohesión social y la resiliencia.

Postulaciones

Las postulaciones deberán enviarse en formato PDF al correo secretariatecnica.itac.24@gmail.com antes del 20 de agosto de 2025, junto a una copia del INE, comprobante de domicilio y CURP del representante.

Los resultados se darán a conocer el 25 de agosto a través de las redes sociales del ITAC, mientras que el evento institucional se realizará el 29 de agosto.

De acuerdo al Ayuntamiento, el objetivo del proyecto es utilizar el arte como puente para la paz y el fortalecimiento del tejido social, apostando por proyectos que surjan desde y para la comunidad.