Invitan a crear refugio climático en el Museo

La directora del proyecto Suelo Vivo y voluntaria de la Brigada de Jardinería, del Museo de la Ciudad, Karla Mancilla, invitó a la ciudadanía a participar en las acciones de mejoramiento al emblemático edificio, particularmente a una intervención para crear una suerte de jardín sustentable, denominado: refugio climático.

La actividad es el domingo 25 de enero a las 9:00 am, en el Museo de la Ciudad, por lo que invitan al público en general a participar además de con su presencia, con herramientas como: cavahoyos, cubetas o guantes, además de donaciones de maguey morado y abono de legal procedencia.

¿Qué es un refugio climático?

Los refugios climáticos son soluciones basadas en la naturaleza (SbN) para renaturalizar las ciudades. Son espacios verdes que van más allá de lo ornamental, ya que son diseñados para ofrecer funciones concretas, tales como ser espacios refugio para la biodiversidad, proporcionar sombra, humedad, confort térmico y retención de agua, lo que contribuye a la resiliencia urbana frente al calor extremo, sequías e inundaciones.

¿Qué principios de la naturaleza se verán reflejados en el refugio climático del Museo de la Ciudad?

El refugio climático del Museo de la Ciudad contempla imitar a la naturaleza en su biodiversidad, acogiendo más de 40 especies nativas de la selva tuxtleca de distintos estratos o pisos como el herbáceo, arbustivo y arbóreo, sembrados en alta densidad.

Además, contempla herramientas básicas para la regeneración de suelos y cosecha de agua, lo que habilita funciones como la capacidad de infiltración. Todo esto bajo el paraguas de la técnica de siembra Miyawaki.

¿Por qué un refugio climático en el Museo de la Ciudad?

La bioculturalidad es un concepto que une la naturaleza y la cultura en un binomio que no se puede separar. Crear un refugio verde en el Museo de la Ciudad es una oportunidad de abrir un espacio climáticamente confortable y bello, asociado a lo que significa el Museo como espacio de encuentro cultural, en el que se fortalece nuestra identidad local a través de las plantas que forman parte de nuestros paisajes naturales nativo.