Invitan a cumplir con trámites vehiculares

El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, hizo un llamado a las y los propietarios de vehículos que están por vender su unidad vehicular, a realizar el trámite correspondiente a la baja de placas, con el fin de inactivar su registro y no seguir acumulando pagos que ya no les pertenecen.

Afirmó que se vende la unidad, no las placas, pues estas siguen bajo el nombre del mismo propietario, por lo que es necesario acudir a las oficinas hacendarias para realizar este proceso, que también aplica por extravío o robo de una o dos placas, robo o siniestro del automóvil.

El titular de Hacienda comentó que es una obligación del contribuyente tener en orden la documentación de su auto para transitar en la vía pública y evitarse futuros problemas, o bien, los cobros por los impuestos acumulados y que no reconocen por confiarse al no tener ya la unidad, pero las placas que sirven como identificación del carro en todo el territorio mexicano no han sido dadas de baja.

Javier Jiménez informó que la baja de placas es de 265 pesos para automóviles y motocicletas; y sin causar alta en el estado, tiene un costo de mil 219 pesos. Asimismo, indicó que será necesario presentar las dos placas, el último recibo de pago e identificación oficial en original y copia para llevar a cabo dicho trámite.