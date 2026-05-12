Invitan a cursar Arquitectura en Comitán

Se dio a conocer la convocatoria extraordinaria de nuevo ingreso para la licenciatura en Arquitectura a impartirse en la Facultad de Estudios Multidisciplinarios Campus Comitán de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

La secretaria General de la Benemérita Unach, María del Carmen Vázquez Velasco, informó a los asistentes en el Auditorio Maya, que la convocatoria responde al compromiso de brindar distintas opciones de formación profesional a las juventudes.

“También va acorde a la responsabilidad humanista que tiene la gestión del rector Oswaldo Chacón Rojas de ofrecer oportunidades académicas de calidad a las y los jóvenes de las distintas regiones de Chiapas”, apuntó

Un parteaguas en la región

El presidente del Colegio de Arquitectos de Comitán, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Unach, Marco Antonio Domínguez García, felicitó la apertura de la licenciatura en Arquitectura en la FEM Campus Comitán, calificando el hecho como histórico, dado que será un parteaguas en la educación superior en la región.

La directora de la FEM Comitán, Fanny del Rosario Abarca Argüello, destacó el apoyo y crecimiento que ha tenido el Campus, “hoy abre su quinta oferta académica con la licenciatura en Arquitectura sumándose a las licenciaturas en Administración, Contaduría, Gestión Turística y Agronegocios”.

Para más información de la carrera de Arquitectura en la FEM Campus Comitán pueden comunicarse al 9636325030; el periodo para obtener su ficha en www.aspirantes.unach.mx será del 11 de mayo al 1 de junio y el examen de admisión se realizará en línea el 5 de junio.