Invitan a disfrutar de la Feria Chiapas

Sectur Chiapas, Casa Chiapas y el Patronato de Feria Chiapas invitaron a todo el público a vivir esta gran experiencia del 28 de noviembre al 14 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez.

Artistas de talla nacional e internacional como Luz Elena González y la Factoría acompañaron el anuncio de esta gran fiesta.

En un ambiente festivo y de celebración, autoridades y artistas invitados anunciaron la realización de una nueva edición de la Feria Chiapas, un magno evento que tendrá lugar en Tuxtla Gutiérrez del 28 de noviembre al 14 de diciembre.

Invitados

Acompañados de celebridades de talla nacional e internacional como Luz Elena González y La Factoría; la secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez; el presidente del Patronato de la Feria Chiapas, Gerardo Toledo Coutiño; y la directora de Casa Chiapas, Kenia Arroyo Muñiz, invitaron a toda la audiencia a disfrutar de las actividades que se tienen programadas para esta celebración, la cual, destacaron, este año se realiza en un ambiente de paz y seguridad.

En conferencia de prensa, la directora de Casa Chiapas, Kenia Arroyo, subrayó que esta representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México (CDMX) se llena de alegría, de fiesta y de orgullo para recibir y dar proyección a todas las tradiciones, festividades y actividades que atraigan los reflectores a Chiapas.

Por su parte, la titular de Sectur Chiapas, María Eugenia Culebro, resaltó que el turismo es el sector de las buenas noticias y una de ellas es el regreso de esta feria que tiene el cariño de todas y todos los chiapanecos y “este cariño, lo queremos abrir al mundo”.

Aseguró que esta feria se realiza en un marco de seguridad, ya que Chiapas ocupa los primeros lugares en reducción de la inseguridad, por lo que invitó a todas y a todos a conocer además todos los destinos que el estado tiene para ofrecer.

Y que este sea un punto importante también para la derrama económica, hotelera, restaurantera, de todos los empresarios chiapanecos, que estamos con todo el gusto y todo el cariño del mundo recibiéndolos con los brazos abiertos.