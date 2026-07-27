Invitan a disfrutar unas vacaciones seguras

En el marco del operativo “Vacaciones Seguras de Verano 2026”, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, invita a la ciudadanía y a quienes visitan Chiapas a descargar y utilizar la App C5 Escudo Pakal.

Con el compromiso de brindar una seguridad cercana, eficiente y con sentido humanista, la aplicación permite reportar en tiempo real emergencias, accidentes y otros percances, facilitando una respuesta más rápida por parte de las corporaciones de seguridad y de los cuerpos de auxilio, sin importar el lugar del estado donde se encuentre la persona.

Además de mantener presencia operativa en carreteras, destinos turísticos, playas, pueblos mágicos y principales centros recreativos, la SSP pone a disposición de la ciudadanía la App C5 Escudo Pakal, una herramienta que fortalece la comunicación directa con las autoridades y contribuye a una atención inmediata en situaciones de riesgo.

Aliado

La SSP reafirma que la tecnología es un aliado fundamental para proteger la integridad de las familias chiapanecas y de miles de turistas que recorren los atractivos naturales, culturales y gastronómicos de la entidad durante esta temporada vacacional.

La dependencia exhorta a la población a viajar con responsabilidad, respetar el reglamento de tránsito, mantenerse informada y utilizar los canales oficiales para solicitar apoyo cuando sea necesario.

La SSP trabaja en coordinación con esta Nueva ERA, para garantizar que las vacaciones transcurran en un ambiente de paz, tranquilidad y bienestar para todas y todos.