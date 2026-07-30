Invitan a donar juguetes a niños con cáncer

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a la población derechohabiente y en general a participar en la campaña permanente de donación de juguetes para “La Cueva del Tesoro”, un espacio del Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (Oncocrean) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, donde se reconoce la valentía, fortaleza y cooperación de pacientes pediátricos durante su tratamiento.

El coordinador auxiliar de Atención Médica de Segundo Nivel del IMSS en Chiapas, Jesús Manuel Rojas Cruz, destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones de atención integral que impulsa el Instituto para brindar acompañamiento emocional a las niñas y los niños que enfrentan el cáncer.

Donaciones

Las personas interesadas pueden donar juegos de mesa, rompecabezas, figuras de acción, juguetes didácticos y bloques de construcción, siempre que sean nuevos, seguros para su uso y se encuentren completos.

Las donaciones se reciben en el departamento de Trabajo Social del HGZ No. 1, ubicado sobre la carretera Costera Huixtla-Tapachula, en Tapachula, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Añadió que, para aquellas personas interesadas en donar, pero que no pueden desplazarse a dejar sus donativos, el Instituto puede realizar la recolección a domicilio, simplemente comunicándose al número telefónico 962 255 70 28.

Con este tipo de acciones, el IMSS Chiapas fortalece una atención médica con sentido humano, promoviendo la solidaridad y la participación social en beneficio de las niñas y los niños que reciben atención en el Oncocrean.