Invitan a donar libros para migrantes

Con la intención de tener material didáctico para apoyar a las personas en contexto de movilidad que acuden a algunas de las instancias migratorias, el Instituto Nacional de Migración (INM) de Chiapas invitó a la ciudadanía a donar libros y juegos de mesa en alguno de los cuatro centros de acopio del estado.

La campaña de recolección, que nació como iniciativa de las oficinas de representación de la entidad, culminará este 21 de agosto de 2026, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Para facilitar la participación de la sociedad civil, el INM dispuso puntos de acopio en distintas regiones de la entidad. En Tapachula, la oficina de representación estatal se ubica sobre la Carretera Nueva Alemania, kilómetro 1.5; en Tuxtla Gutiérrez, la Estancia Provisional se encuentra en la Carretera Villaflores, sin número, dentro de la colonia Lomas del Venado.

En la zona Altos, el centro de recepción está en San Cristóbal de Las Casas, en la colonia del Valle; mientras que en la región fronteriza de Comitán de Domínguez, el módulo se sitúa sobre la Carretera Internacional, entronque a Tzimol, en la colonia Guadalupe Chichimá.

El instituto especificó que el acervo solicitado debe contemplar cuentos infantiles, novelas, poesía, literatura juvenil, así como ejemplares de ciencia, historia y matemáticas.

El organismo migratorio busca garantizar el derecho al acceso a la lectura y al conocimiento entre la población en movilidad, reafirmando que la cultura y la educación son pilares que deben preservarse sin importar la condición migratoria.