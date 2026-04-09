Invitan a donar para niños con cáncer

El Voluntariado del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) anunció que una empresa de desayunos donará los ingresos de la venta de vales por el National Pancake Day con valor a 45 pesos, el día 16 de abril desde la apertura hasta el cierre en beneficio de unos 380 pacientes con cáncer del centro médico.

Mónica Morales y Marcela Páez, representantes del Voluntariado Abrazando Vida del HEP, junto a la doctora Laura Mota llamaron a la ciudadanía a sumarse a esta colecta y donación, pues se busca ayudar a los niños más necesitados.

Pese a que los tratamientos están garantizados, al salir del hospital se busca invertir parte de lo captado para suministros de alimentación y algunos estudios secundarios de seguimiento, dijeron.

Enoch Araujo, representante de la empresa en Chiapas, dijo que este trabajo forma parte de una campaña de donación y retribución social que se realizará en Tuxtla Gutiérrez.

La meta para este año es superar los 149 mil pesos de consumo, con productos que van desde los 45 pesos, pero además pueden comprar los vales para comer otro día.