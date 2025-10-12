Invitan a empresa a sumarse al Buen Fin

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Economía y Turismo Municipal en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio Tapachula (Canaco-Servytur) invitaron al comercio formalmente establecido a registrarse para participar en la XV Edición del Buen Fin del 15 al 17 de noviembre próximo.

A nombre del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el titular de Economía y Turismo, Jorge Alberto Vega Pérez, exhortó a las empresas locales a participar en la semana más barata del país, con la finalidad de favorecer al consumidor local, de Guatemala y Centroamérica.

Condiciones necesarias

A su vez, el presidente de la Canaco-Servytur, Jorge Zúñiga, mencionó que se cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y tranquilidad durante los cinco días del Buen Fin, para que los tapachultecos, habitantes de los municipios vecinos y de Guatemala y Centroamérica aprovechen las ofertas, promociones y dinámicas que ofrecerá el comercio formalmente establecido.

Estuvieron presentes el Cónsul de Guatemala en Tapachula, Carlos Chopen, la presidenta de Amexme Capítulo Tapachula, Patricia Cárdenas, la representante del Instituto Nacional de Migración (INM), Sofía Cerdio entre otros invitados especiales.