Invitan a encuentro por la discapacidad

En el marco de las próximas conmemoraciones del Día Nacional del Sordo y del Día Internacional de la Discapacidad, la Coordinación Municipal de Atención para Personas con Discapacidad de San Cristóbal invitó al primer “Congreso de familias unidas por la discapacidad”, el próximo 28 de noviembre, que busca crear comunidad y conectar con actores que pueden ayudar.

En conferencia de prensa, Homer Sevilla explicó que cuando una familia tiene un integrante con discapacidad severa, una de las situaciones presentes es la pobreza, esto a causa de una multiplicación de las barreras.

También enfatizó la importancia que se le debe dar a los cuidadores de las personas con discapacidad, que en muchos casos es la propia familia. “También están dentro de una lucha constante”, indicó.

Registro previo

Por su parte, Ángel Román, parte de la Coordinación, mencionó que en el encuentro -que requiere que las familias se registren previamente- podrán ser bienvenidas personas de otros municipios.

Detalló que a lo largo de sus dos años dentro de la administración pública han atendido a personas de la región Altos.

Dijo que, aunque se estima que en San Cristóbal hay cerca de 24 mil personas con discapacidad según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se requiere tener un padrón más detallado para crear políticas públicas efectivas. Porque, dijo, “no es lo mismo un usuario de silla de ruedas a un niño ciego”.

En el evento, que también recibirá el apoyo voluntario de distintas empresas, la Coordinación dará un informe de sus dos años de trabajo. “Porque se han hecho acciones que quizá no son tan visibles”, finalizó.