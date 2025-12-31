Invitan a evitar el manejo de pirotecnia

Los fuegos artificiales pueden ser espectaculares y muy divertidos para los seres humanos, pero a los animales les pueden causar daños desde taquicardia, temblores, pérdida de control, y hasta la muerte a causa de un infarto.

Al respecto, Miguel Aguirre Aguilar, incansable defensor de mascotas y encargado del Centro de Control Canino Municipal (Cecam), informó que la población canina y felina sigue sufriendo del abuso desmedido de artificios pirotécnicos que la gente utiliza en época navideña y de fin de año.

En entrevista mencionó que en los últimos años en la ciudad se ha registrado un incremento en la quema de artificios pirotécnicos.

“Que si bien hay muchas mascotas que están socializadas con la quema de explosivos hay muchas otras que no, y que terminan sufriendo de una manera muy grave”.

“Me ha tocado ver a mascotas que han perdido la vida en su afán de querer resguardarse y en otros casos se fracturan los dientes tratando de morder estructuras metálicas para escapar, para ponerse a salvo”.

Exhorto

Por ello, hizo un llamado a la población a que disminuya la quema de pólvora de artificios pirotécnicos este 31 de diciembre. Otra opción sería -dijo- que la autoridad regule la venta de estos explosivos.