Invitan a Feria de Adopción Canina

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizará una Feria de Adopción Canina el próximo 7 de febrero en el parque Tuchtlán, con la participación de rescatistas y asociaciones civiles, con el objetivo de promover la adopción responsable y fortalecer las acciones de protección animal.

El director de Protección contra Riesgos Sanitarios, José María González Portillo, explicó que este evento se realiza en coordinación con rescatistas independientes y asociaciones civiles, quienes han sido aliados clave durante la actual administración en el rescate, resguardo y recuperación de perros en situación de abandono.

“Estamos invitando a todas las rescatistas y asociaciones que han sido de mucha ayuda para poder seguir rescatando a más perritos, brindándoles información y apoyo para que puedan integrarse a un hogar responsable”, señaló.

El evento se llevará a cabo el sábado 7 de febrero en el parque Tuchtlán, en el horario de 10:00 a 16:00 horas y estará abierto al público en general.

González Portillo detalló que el proceso de adopción es sencillo pero responsable, ya que busca garantizar el bienestar de los animales.

Las personas interesadas deberán ser mayores de edad y presentar copia de su credencial de elector, comprobante de domicilio, además de llenar un formato de adopción que se proporcionará en el lugar.

“En el parque Tuchtlán hay personas que visitan a los perritos día con día, se encariñan con ellos y así inicia el proceso de adopción. Si la persona cumple con los requisitos y es apta, se le entrega una constancia de adopción”, señaló.

Destacó que este tipo de ferias no solo buscan dar un hogar a los animales, sino también crear conciencia sobre la tenencia responsable, evitando que los perros regresen a situaciones de abandono o maltrato.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en esta feria, adopte de manera consciente y se sume a las acciones que impulsa el municipio para reducir la sobrepoblación canina y mejorar la salud pública.