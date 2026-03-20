Invitan a Feria de Adopción de Mascotas este domingo

La Asociación Mejor Amigo Adopta y Ama, realizó una invitación a la sociedad civil para participar en la Feria de Adopción de Mascotas.

El evento se realizará el domingo 22 de marzo en la plaza comercial más grande del poniente de la capital, de tres a seis de la tarde, donde la asociación junto a un equipo de voluntarios llevarán a las mascotas que podrán ser adoptadas.

Adopciones

A los aspirantes a adoptar se les pide presentar la credencial del INE, llenar un contrato de adopción y presentar un comprobante de domicilio.

También aceptarán donaciones de medicinas, alimento y productos generales de asistencia para mascotas.

La Asociación tiene cachorros, perros adultos, de tallas distintas, además de algunos gatos, todos rescatados y en ideales condiciones para ser adoptados.