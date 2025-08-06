Invitan a formación por el derecho a decidir

En noviembre del año pasado se despenalizó el aborto en Chiapas, ahora es legal por cualquier causal, solo con un límite de 12 semanas de gestación. Para sumar más aliadas y que más mujeres conozcan este derecho y puedan ejercerlo, la Red Aborta libre Chiapas realizará el segundo proceso de formación de acompañantas por el derecho a decidir.

Verónica Nucamendi, del departamento de Formación y Capacitación de la Red, comentó que se pueden sumar mujeres diversas y personas con posibilidad de gestar, sin importar edad, profesión o residencia. El registro cierra el próximo viernes, las pueden contactar en redes sociales como Red Aborta libre Chiapas.

Las jornadas comenzarán el 16 de agosto próximo, serán nueve sesiones cada dos semanas de forma virtual, la última será presencial en algún municipio del estado. Tendrán ponentes locales, nacionales e internacionales.

Diversos temas

Abordarán la historia en la lucha por la despenalización del aborto, el impacto de la red en el estado, avances legales, autocuidado de las acompañantas, opciones para abortar, protocolo para acceder al proceso en las instituciones y otros temas.

Mencionó que actualmente hay clínicas y programas de aborto seguro en algunos municipios manejados por la Secretaría de Salud, falta que llegue a todas las regiones y garantizar el acceso libre y seguro, sin estigmas.

Este jueves, miembros de la red ofrecerán una rueda de prensa sobre el procedimiento ante las instancias de salud para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, a raíz de la despenalización que se dio el año pasado.

Hasta ahora se han registrado 36 mujeres a esta jornada, esperan que sean muchas más. Aunque el proceso cierra el viernes, si hay más interesadas, se podrán sumar antes de la primera sesión. No hay límite de participantes. Pueden contactarlas en Facebook, Instagram y Tik tok.