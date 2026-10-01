Invitan a formar parte de la Guardia Nacional

Elementos de la Guardia Nacional (GN) de San Cristóbal de Las Casas realizaron este miércoles una exhibición de sus unidades de seguridad y la instalación de un módulo permanente de reclutamiento.

Durante las actividades realizadas en los espacios del parque Central, se presentó el equipo táctico y binomios canófilos, donde además se instaló un módulo de reclutamiento para hombres y mujeres interesadas en formar parte de la corporación federal.

Jornada de acercamiento

El general brigadier del Estado Mayor, Marcos Alonso Gastélum, titular de la Coordinación Estatal Chiapas, en entrevista, informó que durante el encuentro, la ciudadanía podrá acercarse a los elementos y conocer de manera presencial el trabajo que realizan las 24 horas del día.

Entre los vehículos que fueron exhibidos se encuentran una unidad de radiopatrulla, una camioneta Silverado, una ambulancia y un vehículo táctico blindado tipo Puma. También durante el día mostraron equipo como chalecos, cascos, rodilleras, coderas, fornituras y bastones policiales.

La jornada está dirigida a la población en general, especialmente a quienes tengan dudas sobre las funciones de la GN o estén interesados en incorporarse a sus filas.