Invitan a gran Festival del Tamal

Dando continuidad a las acciones de preservación cultural, el Museo de la Ciudad realizará el Festival del Tamal, por lo que invitó a la ciudadanía a participar del evento.

El comité organizador, mediante Joseliny Torres, explicó que con motivo del dos de febrero, fecha en la que tradicionalmente se celebra el Día de la Candelaria, el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez realizará el Festival del Tamal, uno de los eventos tradicionales que impulsa el museo para promover y preservar una de las costumbres más representativas de la vida tuxtleca.

El Festival del Tamal se llevará a cabo el lunes 2 de febrero, de 02:00 a 06:00 de la tarde, y forma parte de las actividades que el museo continúa realizando mientras se trabaja en el proceso de reapertura total del espacio.

A través de estos eventos, así como de brigadas comunitarias que se realizan cada domingo, el museo sigue activo y generando actividades culturales.

Además de la expo-venta de tamales, el festival contará con actividades culturales abiertas al público. A las 2:00 de la tarde se realizará la inauguración con el concierto de la Marimba Juvenil de Chiapas. Siguiendo con el programa, a las 5:00 de la tarde se realizará la charla “El tamal tuxtleco: más que un alimento, un lenguaje de identidad”, impartida por el antropólogo Juan Ramón Álvarez Vázquez, quien abordará el significado cultural del tamal en Tuxtla.

Otras actividades

Finalmente, a las 5:30 de la tarde se presentará el monólogo “Tu tía chiapaneca terape-hada”, a cargo de Andrea la Teatrera (Andrea Nataren Ruiz). Además, durante el festival se contará con un stand de recolección donde se recibirán muñequitos y tapitas, así como residuos orgánicos para composta. También se ofrecerá información sobre plantas comestibles, como parte de las acciones comunitarias y ambientales que el Museo de la Ciudad impulsa de manera permanente.