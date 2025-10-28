Invitan a jornada cultural por Día de Muertos

En el marco de la celebración del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de las diferentes dependencias, anunció el festival ¡Qué Viva el Día de Muertos!, que se realizará este viernes 31 de octubre a partir de las 5:00 de la tarde en la entrada principal del panteón municipal. Se contará con talleres gratuitos, premiación de calaveritas literarias y una edición especial del Cine Marimba con la proyección de la película Coco, acompañada de música, danza y folklore.

Gabriela Abarca, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), explicó que distintas dependencias municipales como el Instituto de la Juventud, la Secretaría de Desarrollo Social y Educación y la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres se sumaron para organizar una tarde llena de actividades para todas las edades.

La directora detalló que a partir de las 17:00 horas se instalarán talleres artesanales totalmente gratuitos y en espacio público.

“Tendremos la elaboración de diademas y flores de cempasúchil, papel picado, maquillaje de catrina y catrín, y una lotería de catrinas”, señaló.

Posteriormente, se llevará a cabo la premiación del Concurso de Calaveritas Literarias, organizado por el ITAC y la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, que tuvo una amplia participación de la ciudadanía.

Los ganadores de los tres primeros lugares serán anunciados y darán lectura a sus trabajos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Alejandro Gutiérrez, subrayó que a las 7:00 de la noche comenzará el evento estelar: el Cine Marimba, un concepto que combina música tradicional con cine al aire libre.

En esta edición especial se proyectará la película “Coco”, cinta animada que rinde homenaje a las tradiciones del Día de Muertos.