Invitan a jornada de actividad voluntaria

Como parte de las acciones de rescate al Museo de la Ciudad en Tuxtla Gutiérrez, el colectivo que trabaja la reapertura del recinto llamó a la ciudadanía a participar de una nueva jornada de actividad voluntaria.

La invitación es para hoy, domingo 22 de febrero de 09:00 a las 12:00 horas del día, en el Museo de la Ciudad para seguir construyendo el espacio de todas y todos.

Entre las acciones destacan tareas importantes como la limpieza y selección de libros en la Sala de Lectura, para ello, piden acudir con guantes, cubrebocas, trapos de microfibra y alcohol isopropílico.

Además, se trabajará en el lijado de mamparas de exhibición, recomiendan acudir con lijas y cubrebocas.

Asimismo, compartieron que para los voluntarios habrá pozol para compartir, comunidad y muchas ganas.

Finalmente dijeron que no importa si nunca han acudido, si vienen solos o acompañados, que cualquiera puede llegar.