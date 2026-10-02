Invitan a jornada de esterilización de perros y gatos

La Secretaría de Salud del estado invita a la población a sumarse a la Jornada Gratuita de Esterilización Canina y Felina que se llevará a cabo el próximo domingo cuatro de octubre de 2026, en un horario de 9:00 a 12:00 horas, en las oficinas centrales de la dependencia, con la meta de realizar 400 procedimientos.

El objetivo de esta campaña es promover el cuidado responsable de los animales de compañía y mitigar la proliferación de perros y gatos en situación de calle.

La Unidad Médica Móvil de Esterilización Canina y Felina del Programa de Zoonosis se instalará en la explanada del estacionamiento de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, en la Unidad Administrativa de la ciudad capital. Las fichas se entregarán en orden de llegada hasta agotar el límite de 400 turnos.

Recomendaciones

Las indicaciones para que las mascotas sean candidatas a la esterilización son: presentar ayuno de agua y comida (mínimo ocho horas); ser mayores de cuatro meses y no estar enfermas o bajo tratamiento; llevar a los perros con correa (y bozal en caso de ser agresivos) y a los gatos en transportadora, morral o bolsa de mandado; así como una cobija o manta para la recuperación posterior a la cirugía.

La Secretaría de Salud reitera que la esterilización es una medida segura, eficaz y definitiva para proteger la salud de las mascotas y reducir los riesgos de salud pública asociados al abandono animal.