Invitan a jornada de micropigmentación

La presidenta honorífica del DIF Tapachula, Beba Pedrero, y el presidente municipal, Yamil Melgar, invitaron a participar en la Jornada de Micropigmentación “Más que un pigmento, un abrazo al alma”, dirigida a mujeres que enfrentan o han enfrentado el cáncer de mama, para fortalecer su autoestima y brindarles acompañamiento emocional.

Atención cercana

En el marco de esta conmemoración, que se realiza cada 19 de octubre, Beba Pedrero destacó la importancia de ofrecer atención sensible y cercana, con iniciativas que contribuyan a la confianza y al bienestar de las mujeres durante su proceso de recuperación.

Yamil Melgar señaló que esta jornada va más allá de un procedimiento estético, al atender también las necesidades emocionales de quienes atraviesan esta enfermedad y contribuir a recuperar su seguridad personal.

Las interesadas deberán acudir a la Dirección de Salud del DIF Tapachula para registrarse, a más tardar el 15 de octubre, y presentar identificación oficial y un documento que acredite el padecimiento. De acuerdo con la convocatoria, podrán participar pacientes que hayan concluido su quimioterapia entre tres y seis meses antes, así como quienes se encuentren entre dos y tres semanas previas al primer ciclo de tratamiento. El cupo es limitado.

Finalmente, Beba Pedrero y Yamil Melgar reiteraron su compromiso de acercar servicios de salud y acompañamiento emocional a las mujeres tapachultecas, con respeto y sensibilidad hacia cada proceso de recuperación.