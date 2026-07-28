Invitan a jornadas sobre envejecimiento y géneros

La Universidad Autónoma de Chiapas en colaboración con la Red Latinoamericana y Caribeña de Investigadoras e Investigadores en Ciencias del Envejecimiento y Gerontología y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), convoca a participar en las II Jornadas Latinoamericanas sobre Envejecimiento y Géneros.

Este espacio académico busca promover el diálogo, la investigación y la construcción de conocimiento en torno a los desafíos, derechos y experiencias de las personas mayores desde una perspectiva crítica e inclusiva.

Dichas jornadas, que se realizarán en modalidad virtual los días 4 y 5 de noviembre de 2026, contarán con la participación de especialistas, personas investigadoras, docentes e integrantes de la comunidad académica que se interesan en el análisis del envejecimiento desde un enfoque de género.

Intercambio de conocimiento

También quienes deseen aportar sus trabajos y ponencias podrán abordar las metodologías críticas, creativas, alternativas y temas emergentes para investigar el envejecimiento y género, con el propósito de enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito académico.

Quienes se interesen en formar parte del programa académico de este evento deberán enviar sus resúmenes de ponencias para revisión al correo electrónico [email protected], antes del 20 de agosto de 2026 y los dictámenes de las mismas se darán a conocer el día siete de septiembre, teniendo como fecha límite de entrega de la ponencia final del 20 al 23 de octubre.

Para mayores informes, las personas interesadas deben consultar la convocatoria de estas jornadas a través de las redes sociales de la Unach y la página oficial www.unach.mx.