Invitan a jóvenes a unirse a la Guardia Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional (GN), convoca a mujeres y hombres a participar en el proceso de reclutamiento con el fin de fortalecer esta corporación y garantizar la seguridad y el bienestar de Chiapas y del país.

Las y los interesados deberán tener entre 18 y 29 años, una estatura mínima de 1.55 m en el caso de las mujeres y 1.60 m en el de los hombres, además de un índice de masa corporal entre 18.5 y 27.9. Asimismo, deberán ser solteros, no vivir en concubinato y no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas ni a corporaciones policiales.

La documentación requerida incluye: cartilla del servicio militar nacional (S.M.N.), acta de nacimiento, copias de CURP, INE y RFC, certificado de estudios (bachillerato, carrera técnica o licenciatura), firma electrónica, comprobante de domicilio y constancia de antecedentes no penales.

Para mayores informes pueden acudir a las instalaciones del 20/o. Batallón de la Guardia Nacional en carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostura a un costado del fraccionamiento Jardines del Grijalva o comunicarse a los teléfonos 9612520341 y 5634801658. Horarios de atención de 7:00 a 18:00 horas.