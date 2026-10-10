Invitan a la 8a Caravana de Día de Muertos de Terán

Por octavo año consecutivo se realizará la Caravana de Día de Muertos en Terán y tendrá lugar el próximo domingo 1 de noviembre a partir de las 7 de la noche.

Esta actividad se ha convertido en una tradición en la que decenas de niñas y niños acuden con sus disfraces para pedir calabacita tía por las principales calles de la colonia.

La invitación es cada vez más grande

Enrique Hernández Escobar, parte de los organizadores, comentó que con esta actividad se ha creado una gran comunidad, pues cada año acuden más y más personas en familia, y es que puede participar cualquier persona con o sin disfraz, ya no es obligatorio.

Destacó que todo es gratuito, el recorrido sale de la conocida Casa Tuguchis, recorre las principales calles, pasa por el parque de la colonia, y termina muy cerca del centro, donde se realiza un concurso de disfraces y un show musical, todo el recorrido dura alrededor de dos horas.

La organización de esta caravana es gracias a varias familias que colaboran de una u otra forma, también el Patronato de la Feria de Terán ha brindado su apoyo. Los organizadores también hacen una colecta de dulces para que les toque a todos los niños.

Protección

En cuanto a seguridad dijeron que se cuida cada detalle para evitar incidentes, considerando que acuden muchos niños. La Agencia Municipal brinda el acompañamiento para que el recorrido pueda contar con elementos de seguridad y de protección civil.

Exhortaron a los Padres y madres de familia estar pendientes de sus pequeños y seguir las recomendaciones de seguridad para disfrutar de esta tradición con tranquilidad.

Todos los detalles se pueden seguir en página de facebook Caravana Día de Muertos Terán.

Puede llegar gente caminando, en motocicleta, en bicicleta, en automóvil, se pueden sumar clubs, colectivos, agrupaciones.

Gustavo, presidente del Patronato de la Feria de Terán, dijo que se sumaron para unir al pueblo y a todas las personas que gusten, para disfrutar de esta tradición del día de muertos.