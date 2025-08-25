Invitan a la carrera “Suma Vida, Dona Órganos”

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llevará a cabo la Primera Carrera Pedestre por la Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante, denominada “Suma Vida, Dona Órganos”, con un recorrido de cinco kilómetros, el próximo domingo 21 de septiembre de 2025, a las 07:00 horas, en la ciudad de Tapachula.

El punto de salida será el parque Ecológico del Norte “Del Café”, mientras que la meta estará ubicada en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11. Este evento, totalmente gratuito, está dirigido a toda la población chiapaneca y se podrá participar trotando o corriendo en compañía de familiares y amigos.

Amenidades

Como parte de las facilidades para los participantes, se contará con puntos de hidratación, servicios médicos, además de playeras y medallas conmemorativas para las primeras 200 personas inscritas. El registro se encuentra disponible en línea a través de las redes sociales del IMSS Chiapas.

El doctor José Antonio González Gómez, coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en Tapachula, subrayó que convertirse en donador voluntario de órganos y tejidos es un acto solidario que puede salvar o mejorar la calidad de vida de otras personas, por lo que resulta indispensable compartir esta decisión con la familia y seres queridos.

En este sentido, destacó que el IMSS en Chiapas ha logrado importantes avances en la materia: “En lo que va del año se han procurado córneas y riñones en el HGZ No. 1, en Tapachula, lo que representa una esperanza de vida para quienes se encuentran en lista de espera”.

El médico del IMSS hizo un llamado a la población chiapaneca a sumarse como donadores voluntarios de órganos y tejidos. Quienes deseen registrarse formalmente, pueden hacerlo en la página oficial del Centro Nacional de Trasplantes: www.gob.mx/cenatra o bien, visitar la página http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.