Invitan a la entrega de apoyos a micronegocios

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), bajo la dirección de César Espinosa Morales, invita a las y los beneficiarios del Programa de Apoyo a Micronegocios 2026 a participar en el evento de entrega de apoyos, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto en el Polyforum Chiapas, con apertura de puertas a partir de las 7 de la mañana.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Chiapas que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, tiene como propósito fortalecer el comercio local, respaldar la economía de las familias y generar mejores condiciones para quienes, desde sus pequeños negocios, contribuyen diariamente al desarrollo de sus comunidades.

Es una oportunidad

“Este programa representa una oportunidad para reconocer y respaldar a quienes trabajan todos los días para sacar adelante a sus familias. Queremos que los apoyos lleguen directamente a quienes más los necesitan”, señaló el titular del Icatech.

Como parte del proceso previo a esta entrega, las brigadas del Instituto realizaron recorridos a pie de calle por barrios, colonias y zonas comerciales de Tuxtla Gutiérrez, donde llevaron a cabo el censo y la validación de los micronegocios.

Espinosa Morales destacó que participó personalmente en estas jornadas para supervisar el trabajo de campo y conocer de primera mano las necesidades de las y los comerciantes. “No se trata solamente de entregar un apoyo; se trata de conocer a nuestra gente, escucharla y garantizar que los recursos públicos lleguen de manera ordenada, transparente y sin intermediarios”, afirmó.

Llamado

El funcionario recordó que durante las visitas de validación se notificó a las personas seleccionadas y se entregaron los elementos oficiales necesarios para su acceso al recinto. Por ello, hizo un llamado a las y los beneficiarios a acudir puntualmente al Polyforum Chiapas este sábado 29 de agosto. “Estamos listos para vivir una jornada histórica de bienestar y prosperidad. Desde Icatech seguiremos trabajando en territorio, cerca de la gente y con la convicción de que fortalecer un micronegocio es también fortalecer a una familia y a toda una comunidad”, concluyó.