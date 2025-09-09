Invitan a la Expoventa Artesanal del Humanismo

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, invita a la ciudadanía a la Expoventa Artesanal del Humanismo 2025, un evento que reconoce y celebra el valor humano detrás de cada creación, además de generar oportunidades de desarrollo económico y social para quienes mantienen vivas nuestras tradiciones. Esto es posible gracias al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, impulsor de la economía de las familias artesanas de Chiapas.

Actividad

Francisco Chacón explicó que el evento se llevará a cabo el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, en un horario de 10:00 a 21:00 horas en la Casa Mazariegos, recinto histórico de San Cristóbal de Las Casas que se llenará de color, texturas y creatividad chiapaneca.

Dijo que durante dos días las y los visitantes podrán admirar y adquirir piezas únicas elaboradas en distintas técnicas tradicionales como: textilería, madera, barro, joyería, fibras naturales, entre muchas otras. Cada compra se convierte en un acto de apoyo directo a las y los artesanos, contribuyendo a la preservación de su identidad y al bienestar de sus comunidades.

“Más allá de una muestra de productos, la Expoventa Artesanal del Humanismo es un espacio de encuentro entre comunidades, visitantes, artesanas y artesanos, donde cada creación refleja una historia, una raíz cultural y un esfuerzo familiar. Esta iniciativa promueve el comercio justo, la dignificación del trabajo artesanal y el fortalecimiento del tejido social a través de la cultura”, expuso.

Con esta acción, el gobierno de la Nueva ERA, a través de la Secretaría del Humanismo, reafirma su compromiso de impulsar un modelo de desarrollo centrado en las personas, donde el arte, la cultura y la economía social se entrelazan para generar oportunidades y orgullo chiapaneco.