Invitan a la Primera Feria del Empleo 2026

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Economía, invita a la ciudadanía a participar en la Primera Feria del Empleo 2026, un espacio diseñado para vincular a empresas con personas en búsqueda de una oportunidad laboral y fortalecer el desarrollo económico local.

La feria se realizará el 29 de enero de 2026, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Explanada del parque Central, donde se ofertarán más de 400 vacantes para perfiles técnicos y profesionistas. El Ayuntamiento reitera su compromiso de impulsar el empleo formal y acercar oportunidades para todas y todos.

“Lunes del Pueblo”

En otro orden de ideas, personal adscrito a la Fiscalía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias participó en el programa “Lunes del Pueblo”, en las instalaciones del Ayuntamiento municipal.

El módulo de atención brindó información sobre la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y los principios que rigen a la institución, bajo la premisa principal de fomentar diálogos de paz, como la alternativa idónea de solución de problemáticas, de forma clara y entendible.

Atención a habitantes

Lo anterior, para cumplir con la tarea de difundir entre la sociedad las herramientas gratuitas, rápidas y confidenciales para solucionar conflictos.