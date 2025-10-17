Invitan a la segunda edición del Bazar Rosa

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez realizará la segunda edición del Bazar Rosa: Amor que transforma, un evento que busca crear conciencia, brindar apoyo y fortalecer la esperanza de quienes enfrentan esta enfermedad. Durante la jornada se ofrecerán actividades, donaciones y servicios gratuitos.

Punto de encuentro

La directora del DIF Tuxtla, Esthepanie Frias Córdova, informó que la actividad se llevará a cabo el viernes 18 de octubre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las canchas de basquetbol del parque Caña Hueca.

“Queremos que este sea un espacio para todas y todos. Habrá donación y entrega de pelucas oncológicas, corte de cabello gratuito, bazar con productos elaborados por mujeres que atraviesan esta enfermedad, y un concurso de botargas donde la inscripción será la donación de pañales, tanto para niños como adultos, algo que muchas veces nos solicitan y es costoso”, explicó.

El evento contará con la participación de asociaciones como Corazones Unidos, Puerta Rosa, Guerreras con Fe y Esperanza, además de diversas agrupaciones y personas que apoyan a mujeres y hombres que viven con cáncer.

Programa

Entre las actividades programadas se incluyen música, actividades culturales, mercado de mujeres emprendedoras, testimonios, servicios médicos, micropigmentación oncológica, pedicure y gelish gratuitos, así como la venta de productos del albergue de adolescentes.