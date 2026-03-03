Invitan a mujeres a denunciar cualquier acto de violencia

La titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, invitó a las personas en Chiapas a denunciar cualquier detalle que esté relacionado con la violencia a la línea telefónica 079, la cual funciona las 24 horas.

En la charla “Platicando con el Jaguar” (que modera el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar), la secretaria informó de las acciones que se han puesto en marcha destacan proyectos como el de “Mujer Segura”, “Mujer alza tu voz” y la campaña “Yo sí te creo”.

En la conversación se destacó que en la presente administración se están generando las condiciones para que las adolescentes se puedan desarrollar en los entornos que deseen.

Una de las políticas públicas del actual gobierno está relacionada con la entrega de un reloj inteligente que se activa con el uso de una aplicación.

Funciona al apretar cinco veces un botón que manda una señal al C5, esto para atender cualquier situación de violencia que pudieran enfrentar las mujeres. Activada la alerta, una corporación de seguridad llegará a la zona.

“Nadie puede tocarlas, nadie puede hostigarlas, nadie puede acosarlas sexualmente; en el momento que ustedes sientan eso, por favor, soliciten apoyo de los gerentes”, remarcó la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género.

Vázquez González detalló que la secretaría a su cargo mantiene una coordinación con 87 consejos municipales en Chiapas, sin embargo, la idea es llegar a todos los municipios.

Acompañamiento

El propósito de esto es que la población se sienta cercana y se puedan llevar a cabo las denuncias, para que las mujeres tengan acompañamiento jurídico en asuntos como pensiones alimenticias, divorcios, entre otras cuestiones.

Con el proyecto “Semillas para crecer”, la institución trabaja en el empoderamiento económico de las mujeres, a fin de que este grupo poblacional se pueda alejar de personas violentadoras dentro del círculo familiar.

Durante la charla entre el gobernador y la secretaria, se mostró una cartilla de los derechos de las mujeres, que forma parte de un proyecto que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre esto, Vázquez González mencionó que se trata de una herramienta que han llevado a diferentes puntos del estado para dialogar con las mujeres, enfatizando un punto inicial que es el derecho a ser feliz.