Invitan a novenario del padre Marcelo

Septiembre 22 del 2025

Con el objetivo de “renovar nuestro compromiso con las causas que él abrazó, especialmente en defensa de la vida, la justicia, la dignidad de los pueblos y el cuidado de la creación”, familiares, amigos y compañeros del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, invitaron a una peregrinación y al novenario de rezos por el primer aniversario de la pascua.

Otro de los propósitos es “orar juntos como Iglesia peregrina, reconociendo que su martirio es semilla de esperanza y profetismo para nuestro tiempo”.

Novenario

Explicaron que el novenario comenzará el domingo 12 de octubre y finalizará el domingo 19 “con el siguiente espíritu: Celebrar la vida y el testimonio del padre Marcelo, quien con valentía y ternura acompañó a los pueblos originarios, defendió la tierra y promovió la paz desde el Evangelio”.

La propuesta de los organizadores de las actividades mencionadas es que el domingo 12 de octubre se realice el rezo la parroquia de Simojovel y las Comunidades Eclesiales de Base; el 13, Luz y Fuerza del Pueblo; el 14, el Modevite y la parroquia Guadalupe; el 15, la parroquia de Chenalhó; el 16, el Frayba y el Pueblo Creyente; el 17, la organización Las Abejas de Acteal/Socoltenango; el 18, la parroquia de El Bosque y el 19 de octubre, la organización sueca Swefor. Para el 20 está prevista una peregrinación y una misa.

“La llegada es a las 8:30 de la mañana. Inicio del rezo organizado por la familia y el Consejo de San Andrés es a la 9:00 en la tumba del padre Marcelo, en San Andrés Larrainzar”, agregaron.

La anterior “es una propuesta para llegar a acompañar a la familia del padre Marcelo durante el novenario. Somos organizaciones, parroquias y grupos que en vida nos acompañó y que esto sea un signo de nuestro agradecimiento a la familia”, expresaron.

