Invitan a novenario del padre Marcelo

Con el objetivo de “renovar nuestro compromiso con las causas que él abrazó, especialmente en defensa de la vida, la justicia, la dignidad de los pueblos y el cuidado de la creación”, familiares, amigos y compañeros del sacerdote tsotsil, Marcelo Pérez Pérez, invitaron a una peregrinación y al novenario de rezos por el primer aniversario de la pascua.

Otro de los propósitos es “orar juntos como Iglesia peregrina, reconociendo que su martirio es semilla de esperanza y profetismo para nuestro tiempo”.

Novenario

Explicaron que el novenario comenzará el domingo 12 de octubre y finalizará el domingo 19 “con el siguiente espíritu: Celebrar la vida y el testimonio del padre Marcelo, quien con valentía y ternura acompañó a los pueblos originarios, defendió la tierra y promovió la paz desde el Evangelio”.

La propuesta de los organizadores de las actividades mencionadas es que el domingo 12 de octubre se realice el rezo la parroquia de Simojovel y las Comunidades Eclesiales de Base; el 13, Luz y Fuerza del Pueblo; el 14, el Modevite y la parroquia Guadalupe; el 15, la parroquia de Chenalhó; el 16, el Frayba y el Pueblo Creyente; el 17, la organización Las Abejas de Acteal/Socoltenango; el 18, la parroquia de El Bosque y el 19 de octubre, la organización sueca Swefor. Para el 20 está prevista una peregrinación y una misa.

“La llegada es a las 8:30 de la mañana. Inicio del rezo organizado por la familia y el Consejo de San Andrés es a la 9:00 en la tumba del padre Marcelo, en San Andrés Larrainzar”, agregaron.

La anterior “es una propuesta para llegar a acompañar a la familia del padre Marcelo durante el novenario. Somos organizaciones, parroquias y grupos que en vida nos acompañó y que esto sea un signo de nuestro agradecimiento a la familia”, expresaron.