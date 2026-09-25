Invitan a participar en Concurso de Marimba

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), abrió la convocatoria para el Concurso Municipal de Marimba, dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre ocho y 15 años, con el propósito de promover la formación musical y preservar la tradición de este instrumento representativo de Chiapas.

El certamen se realizará el próximo 18 de noviembre de 2026 y podrán participar agrupaciones integradas por entre seis y 10 menores de edad, provenientes de escuelas de nivel básico, asociaciones civiles, casas de cultura y grupos independientes del estado.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de octubre.

Requisitos

Para registrarse, las agrupaciones deberán presentar su nombre y semblanza, así como una lista con los nombres de sus integrantes y del director musical.

También deberán entregar documentación de los participantes y sus tutores, además de los documentos correspondientes al director.

Proceso

En la etapa eliminatoria, los grupos deberán interpretar como pieza obligatoria Aires del Coatán, con arreglo del maestro Israel Moreno, además de elegir una segunda obra entre Arriaga, Zopilote mojado, Silverio Pérez y Valencia.

Las agrupaciones que avancen a la final tendrán que presentar una pieza libre y un arreglo inédito de alguna de las obras contempladas en la convocatoria, entre ellas Mi Casita, El Sapo, La Maruchita, Las Chiapanecas y El Cascabel.

Como parte de las condiciones del certamen, las presentaciones deberán realizarse exclusivamente con marimba, sin la incorporación de otros instrumentos.

La organización proporcionará tres instrumentos para las participaciones: una marimba grande de cinco octavas y media y dos marimbas tenor de cuatro octavas y media.

El primer lugar recibirá 18 mil pesos, el segundo 15 mil y el tercero 10 mil. Además, se otorgará un premio de cuatro mil pesos al mejor arreglo inédito.