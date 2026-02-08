Invitan a participar en concurso dirigido a niñas

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado cada 11 de febrero, el municipio de San Cristóbal de Las Casas ha lanzado el segundo concurso de proyectos científicos y tecnológicos para niñas de la ciudad, en donde el primer lugar recibirá un premio de cinco mil pesos.

Edades participantes

Podrán participar niñas de entre seis y 12 años de forma individual o en equipos de hasta tres integrantes, tendrán que contar con un nombre que las represente. El evento se realizará el jueves 12 de febrero en la explanada del la Unidad administrativa municipal.

El día del evento, cada equipo dispondrá de una hora para el desarrollo del proyecto y se permitirá traer elementos previamente preparados, siempre que el armado, desarrollo o demostración principal del proyecto se realice durante el evento.

Entre los criterios que evaluarán los jueces designados por la Comisión de ciencia, tecnología e innovación están la creatividad, la presentación del proyecto, la exposición y explicación así como los materiales utilizados y su aprovechamiento.

El primer lugar recibirá un premio de cinco mil pesos, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán tres mil y dos mil pesos respectivamente, además de que todas las participantes tendrán obsequios y un reconocimiento por su participación.